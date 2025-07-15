鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-15 07:20

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中國航空公司上週日 (13 日) 接收了三架波音 (BA-US) 公司的飛機，這是罕見的同一天三架飛機交付，顯示北京和華盛頓之間的貿易緊張局勢有所緩解。

波音罕見一天向中國交付3架飛機 中美緊張降溫訊號。(圖:shutterstock)

根據飛行追蹤網站 Flightradar24 顯示，三架為中國廈門航空、上海航空與山東航空所訂購的 737-8 Max 飛機，於西雅圖時間週日上午 8 點 45 分起，在一小時內相繼起飛，。這些註冊於中國的飛機前往檀香山作為慣例的首站中途停留，之後將飛往中國。

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波音公司對中國飛機交付量增加 (價值數億美元)，全球兩大經濟體貿易關係健康與否的重要指標。近期中、美之間的敵意有所緩解，已有初步框架，預計達成協議，並可能促成美國總統川普與中國領導人習近平的雙邊高峰會。

這與今年 4 月的情況形成鮮明對比，當時中國暫停波音的交付，並提高自身關稅，以報復川普對中國商品課徵高達 145% 的關稅。

從更廣泛的層面來看，對中國的交付增加，正幫助波音清空其庫存，這些庫存來自於過去因 737 Max 連續兩起致命空難而長期停飛期間所製造的最終批次飛機。根據波音官網，截至 6 月底，波音今年以來已向中國交付了 28 架飛機。

波音公司拒絕評論其向中國交付的活動。

根據航空飛行集團（Aviation Flights Group）的追蹤數據，以及對 Flightradar24 飛機動態的分析，週日的大量飛機交付，使波音公司本月在中國的飛機交付量達到至少五架。這意味著自 6 月初恢復飛機交付以來，波音公司在中國的飛機交付總量已達到 13 架。