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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-2.01元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.47元下修至-2.01元，其中最高估值-0.2元，最低估值-3.25元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值-0.2(-0.2)3.2712.72
最低值-3.25(-3.09)-2.29-1.4
平均值-1.93(-1.71)0.333.84
中位數-2.01(-1.47)0.383.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值53.30億58.19億73.08億72.01億
最低值44.94億46.62億51.37億72.01億
平均值48.29億52.67億60.74億72.01億
中位數48.87億52.86億58.27億72.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.521.0622.8413.36-11.20
營業收入31.29億33.28億73.20億96.17億53.78億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALB

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