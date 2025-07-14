鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團MGA-US的目標價調升至40元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)提出目標價估值：中位數由38元上修至40元，調升幅度5.26%。其中最高估值50元，最低估值34元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予麥格納國際集團評價：積極樂觀5位、保持中立14位、保守悲觀2位。
麥格納國際集團今(14日)收盤價為41.75元。近5日股價上漲5.26%，標普指數下跌0.31%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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