鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團MGA-US的目標價調降至40元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-04-26 02:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)提出目標價估值：中位數由42元下修至40元，調降幅度4.76%。其中最高估值50元，最低估值31元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予麥格納國際集團評價：積極樂觀5位、保持中立13位、保守悲觀2位。
麥格納國際集團今(26日)收盤價為33.9374元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲3.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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