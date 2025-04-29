鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團MGA-US的目標價調降至38.12元，幅度約4.71%
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)提出目標價估值：中位數由40元下修至38.12元，調降幅度4.71%。其中最高估值50元，最低估值31元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予麥格納國際集團評價：積極樂觀5位、保持中立13位、保守悲觀2位。
麥格納國際集團今(29日)收盤價為34.27元。近5日股價上漲4.71%，標普指數上漲7.18%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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