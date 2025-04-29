search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團MGA-US的目標價調降至38.12元，幅度約4.71%

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)提出目標價估值：中位數由40元下修至38.12元，調降幅度4.71%。其中最高估值50元，最低估值31元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予麥格納國際集團評價：積極樂觀5位、保持中立13位、保守悲觀2位。

麥格納國際集團今(29日)收盤價為34.27元。近5日股價上漲4.71%，標普指數上漲7.18%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MGA市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
麥格納國際集團34.27+0.62%

延伸閱讀


Empty