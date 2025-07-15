美放寬晶片軟體出口限制 Synopsys 350億美元併購案獲中國有條件批准

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-15 00:53

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據《金融時報》周一 (14 日) 報導，中國反壟斷監管機構有條件批准美國晶片軟體公司新思科技 (SNPS-US) 以 350 億美元收購 Ansys 案，此決定正值川普政府放寬晶片設計軟體出口限制後。中國國家市場監督管理總局 5 月曾暫停審查程序，上周五恢復後僅一天就批准。

美國晶片軟體公司Synopsys以350億美元收購Ansys案獲中國有條件批准。(圖:Shutterstock)

5 月時，白宮推出實際上禁止 Synopsys 等晶片設計軟體製造商向中國出售的限制，但在本月初放寬了政策。

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這些政策轉彎反映出貿易談判對各項政策的影響力，也顯示中美兩國新貿易協議已開始發揮作用。雙方上月底在日內瓦達成協議，為數月來的談判劃下句點。

知情人士透露，SAMR 原本因美國禁令而暫緩審查，在中國商務部催促加快進度後，才迅速放行。

這兩家美國軟體集團的 350 億美元交易於去年 1 月宣布，先後獲得美國和歐洲當局批准，就剩中國同意。

Synopsys 執行長 Sassine Ghazi 於 5 月 28 日表示，公司希望在 6 月底前完成交易。這家總部位於矽谷的公司提供工具和 IP，讓輝達 (NVDA-US) 和英特爾 (INTC-US) 等晶片製造商能夠設計和測試處理器。

Ansys 是最初專門開發結構分析工具，擁有跨汽車、建築、醫療保健和國防等行業使用的工程模擬軟體。

SAMR 列出了兩家公司為解決其關切需要遵循的一長串條件，包括剝離最重疊的業務、確保中國客戶在合併後能續約現有合約，以及在定價和功能方面公平、合理且不歧視的向中國企業提供電子設計自動化產品。