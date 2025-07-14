鉅亨速報 - Factset 最新調查：京東集團(JD-US)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為48.44元
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根據FactSet最新調查，共42位分析師，對京東集團(JD-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.02元下修至3.68元，其中最高估值5.38元，最低估值1.76元，預估目標價為48.44元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.38(5.38)
|6.07
|6.51
|6.51
|最低值
|1.76(2.25)
|3.25
|3.61
|5.69
|平均值
|3.68(3.76)
|4.56
|5.35
|6.1
|中位數
|3.68(4.02)
|4.56
|5.46
|6.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,959.25億
|2,153.87億
|2,386.46億
|2,348.46億
|最低值
|1,831.59億
|1,933.51億
|2,055.86億
|2,228.06億
|平均值
|1,918.69億
|2,038.12億
|2,164.37億
|2,288.26億
|中位數
|1,920.40億
|2,037.88億
|2,152.10億
|2,288.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.74
|-0.36
|0.99
|2.17
|3.84
|營業收入
|1,080.52億
|1,475.48億
|1,553.73億
|1,530.92億
|1,610.18億
詳細資訊請看美股內頁：
京東集團(JD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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