鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 21:00

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根據《CNBC》報導，任天堂 (Nintendo) 周四 (5 日) 正式發售旗下新一代遊戲機 Switch 2，吸引大批粉絲排隊搶購，導致部分市場出現供貨短缺，甚至出現店面提前或延後開門營業的現象，顯示新主機熱度爆棚。

任天堂Switch 2熱賣開跑 需求爆棚引發缺貨潮(圖：REUTERS/TPG)

任天堂期望這款新機能延續公司股票自 2017 年原版 Switch 上市以來的漲勢。自那時起，任天堂股價已累計大漲近五倍。

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Switch 2 是任天堂史上第二熱賣的主機——僅次於 Nintendo DS——其前代銷量已突破 1.52 億台。分析師指出，目前市場需求仍相當強勁。

Omdia 顧問公司資深首席分析師 George Jijiashvili 透過電子郵件告訴《CNBC》：「今天是史上規模最大的主機首發日，預料大量任天堂粉絲正在查詢門市庫存或等待宅配到貨。」

Switch 系列的成功，主要歸功於其創新的便攜設計，結合家用主機與掌上型遊戲機的特性，玩家可以在電視上遊玩，也能將控制器裝上螢幕隨身攜帶。

供貨短缺與開店時間調整

任天堂社長 Shuntaro Furukawa4 月時曾透露，日本有多達 220 萬人參加 Switch 2 首日購機抽籤，遠超出公司原先預期，也超過首批供貨量，供貨吃緊狀況恐將持續。

東京遊戲顧問公司 Kantan Games 執行長 Serkan Toto 對《CNBC》表示：「日本市場的需求其實比其他地方更高，沒有預購的話，在日本任何店面都不可能直接買到 Switch 2，未來幾週或幾個月都將持續如此。」

中國最大線上零售商京東 (JD-US) 表示，Switch 2 開賣當天已收到 40 萬筆預約，不過並非所有預約都會轉為實際銷售。

美國百思買 (Best Buy)(BBY-US) 則在周四凌晨 (或依時區周三深夜) 於部分門市開放購買；沃爾瑪 (WMT-US) 也宣布午夜開放線上訂單，並於美東時間早上 6 點於 Supercenter 開放店面銷售。然而，沃爾瑪官網顯示主機目前已售罄。

市場供應展望

英國市場供貨則相對充裕，英國亞馬遜 (AMZN-US) 網站顯示最快可於周五 (6 日) 送達，其他零售商如 Currys 和 Smyth’s 也都有現貨。

倫敦調研公司 Omdia 分析師 George Jijiashvili 指出：「由於需求積壓，首日賣完在所難免。然而，我們認為任天堂準備充分，供應將在接下來幾周逐步穩定。」

任天堂上月預估，截至 2026 年 3 月底的本會計年度，Switch 2 的銷量目標為 1,500 萬台，但分析師普遍認為這個目標過於保守。