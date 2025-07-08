鉅亨網新聞中心 2025-07-08 14:40

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中國外送平台補貼站正在升溫。7 月 5 日，中國兩大外送平台美團 (03690-HK) 與阿里巴巴 (09988-HK) 集團旗下淘寶閃購創下歷史訂單新高。

中國外送競爭持續升級！美團與淘寶靠補貼創新高、單日訂單突破2億筆。(圖：Shutterstock)

根據官方數據，截至當晚 22 時 54 分，美團即時零售外送訂單突破 1.2 億筆，其中餐飲訂單超過 1 億筆。

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同時，淘寶閃購外送訂單突破 8000 萬筆，其中非餐飲訂單超過 1300 萬，日活躍用戶達 2 億以上。加上京東外送此前公布的 2500 萬日訂單，當日中國外送市場整體訂單量首次突破 2 億筆。

多位外送騎手反映，當天外送訂單爆量，系統一度卡頓，有騎手單日收入翻倍增長。

2024 年，外送業整體日單量約 1 億單（美團 7000 多萬單，餓了麼 2000 多萬單）。但近半年來，隨著京東外賣的入局、餓了麼和淘寶閃購的聯合，以及即時零售玩家和品類的不斷豐富，外賣市場的邊界被不斷地外擴。

在一輪又一輪的補助後，單量如今被拉升至 2 億單。

外送平台京東、淘寶、美團開啟補貼戰

4 月，京東 (JD-US) 率先投入百億補貼，短時間內將外送日訂單拉升至 2500 萬筆。4 月底，餓了麼與淘寶閃購合作，開放平台互通並推出「超百億補貼」。

7 月 2 日，淘寶閃購開啟第二階段的補貼，500 億元規模的補貼將在 12 個月內直補消費者及商家。過程中，美團雖未直接上線固定金額的補助活動，但前期也透過調整會員體系、開啟「618 活動」「神券膨脹」等形式予以消費者補助。

7 月 5 日，美團則以 618 促銷活動、會員體系調整與「0 元購」補貼應戰，爭奪外送市場用戶。

美團用戶可領取免費外送紅包，指定門店奶茶、漢堡等商品實現「0 元購」優惠，線上下單和門店自取均受歡迎。

該活動在社群媒體迅速擴散，消費者蜂擁取餐，外送騎手忙碌搶單，有騎手透露當天配送量與收入均比平日高出數倍。

當晚，美團兩度內部發布訂單戰報，20:45 首次公布即時零售訂單破億，22:54 更新突破 1.2 億單，其中餐飲訂單破 1 億。短短兩小時內新增訂單約 2000 萬，彰顯「0 元購」活動帶來的強大拉動效應。

外送補貼成核心策略

外送補貼戰成為各平台搶奪用戶的核心策略。雖然外送業務短期可能虧損，但大量的使用也促進用戶活躍及平台流量。

京東與阿里高層均公開表示，借助外送服務提升用戶黏性並帶動其他電商業務增長，是長期策略。

即時零售專家劉彬表示：「京東之所以虧錢也要打（外賣戰），就是要吸引用戶點開京東，一旦過程中用戶被其他商品吸引並下單，那它的目的就實現了。

6 月 17 日京東的分享會上，京東創辦人劉強東表示，投入很大成本做京東外送是划算的。