王毅見俄羅斯外長 稱當前重點是共同籌備下階段高層交往
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國外交部宣布，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周日（13 日）在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫，就朝鮮半島、烏克蘭戰爭、伊朗核等問題交換意見。
王毅歡迎拉夫羅夫來華出席上海合作組織外長會，表示中俄關係是當今世界最穩定、最成熟、最富有戰略價值的一組大國關係。雙方始終從歷史縱深、戰略高度和長遠角度看待和推動兩國各領域合作。
王毅說，兩國外長保持密切接觸，有利於及時落實兩國元首達成的共識。當前的重點是共同籌備好下階段高層交往，深化全面戰略協作，促進各自發展振興，共同應對動盪變革世界帶來的挑戰。
王毅提到，上合組織是展開全面戰略協作、倡導多邊主義、加強務實合作、增進全球南方團結的重要平台。中方現任輪值主席國，願同俄方及其它成員國共同籌備好天津峰會，規劃未來發展方向，推動上合組織邁上新台階。
依據中國外交部發布的聲明，拉夫羅夫表示，俄方願同中方一道，在兩國元首戰略引領下，深化各領域合作，推動俄中關係不斷取得新成果。俄方將繼續全力支持中方擔任上合組織輪值主席國，加強在上合組織等框架下溝通協作，推動天津峰會取得圓滿成功。
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