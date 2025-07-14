鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-14 09:10

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一份來自 Payscale 的最新報告指出，儘管許多員工的薪資已達到或超越市場水平，但近七成的員工仍認為自己薪資過低。這項數據相較於四年前的 51% 有顯著成長，顯示員工對薪資的期望和認知存在日益擴大的落差。

員工心態調查：幾乎所有人都覺得自己薪資過低。(圖:shutterstock)

Payscale 首席人事官萊克西・克拉克 (Lexi Clarke) 表示，員工對薪資的期望居高不下，不僅源於對薪資公平性的追求，也受到通膨和生活成本上升的擔憂影響。她指出，自 2019 年以來，大多數產業的薪資成長已累計超過通膨水平，然而員工卻未能普遍感受到這項進步。

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即使美國有三分之一的員工受到薪資透明化法規的保護，且根據 Indeed 的數據，60% 的招聘資訊中已包含薪資範圍，這種認知差距依然存在。Indeed 職業專家普里亞・拉托德 (Priya Rathod) 強調，薪資透明化有助於建立信任、提升雇主競爭力並吸引人才。然而，許多員工即使知道薪資範圍，似乎仍未真正理解其背後的意義，並持續認為自己的工作未獲公平報酬。

克拉克進一步說明，這不僅是數字問題，更涉及文化層面的轉變。現代員工不只關心薪資數字，更渴望了解其工作對業務的貢獻、績效如何被獎勵，以及如何在當前職位或公司實現經濟成長。若缺乏這些背景資訊，即使薪資具有競爭力，也可能被視為不透明或不公平。

此外，員工的不滿情緒可能因今年加薪幅度縮減而加劇。Payscale 的數據顯示，今年計畫加薪的企業數量有所下降，6% 的雇主將完全取消加薪，約 20% 的雇主正在縮減加薪幅度。預計今年的平均薪資漲幅為 3.5%，低於 2024 年的 3.8% 和 2023 年創下二十年新高的 4.8%。