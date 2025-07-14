鉅亨網編輯林羿君 2025-07-14 10:44

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彭博引述消息人士報導，面對川普對歐盟及其他美國貿易夥伴發出的新一輪關稅威脅，歐盟正準備加強與其他受影響國家的接觸，包括加拿大與日本，可能涉及合作協調的可能性。

歐盟有意找加拿大、日本對抗川普關稅 並已準備好反制。(圖:shutterstock)

此舉發生在歐盟與美國的談判陷入僵局之際，雙方在多項議題上仍無共識，包括汽車及農產品關稅稅率等問題。

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歐盟執行委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將把對美貿易反制措施的暫停期限延長至 8 月 1 日，以爭取更多談判空間。該些措施原是針對川普早前對鋼鐵與鋁材徵收的關稅而採取的反制行動，後來暫停執行，並預計 15 日午夜恢復生效。

馮德萊恩週日在布魯塞爾對記者表示，「我們同時也將繼續準備進一步的反制措施，以確保充分做好準備。」並重申歐盟偏好「透過協商解決爭端」。

消息人士表示，目前的反制措施清單將針對約 210 億歐元（245 億美元）價值的美國商品，此外，歐盟還準備了一套金額約 720 億歐元的備選方案，其中包含部分出口管制措施，最快將於週一提交給成員國審議。

馮德萊恩也表示，歐盟目前不會動用其最有力的貿易工具——反脅迫機制（ACI）。「ACI 是為了應對特殊情況而設立的，我們還沒到那一步。」

針對川普的公告，法國總統馬克宏在社群媒體上呼籲，若在 8 月 1 日前無法達成協議，就應加快準備可信的反制措施，包括動用反脅迫工具。

德國總理梅爾茨 13 日晚間表示，如果無法透過談判解決這場貿易爭端，30% 的關稅將會「重創」歐洲最大經濟體的出口產業。

梅爾茨表示，他正與其他領導人密切協調，以確保如此大規模的關稅不會生效。「這需要兩件事：歐盟內部的團結，以及與美國總統之間良好的溝通管道。」

川普已向多個貿易夥伴發出信函，調整他在 4 月提出的關稅水平，並邀請進一步談判。在上週六公布的一封信中，美國總統警告歐盟，如果無法談成更好的條件，將自下個月起對其徵收 30% 的關稅。

歐盟原本希望與美國達成初步協議，以避免更高的關稅，不過川普的來信打破了布魯塞爾對於臨門協議的樂觀期待。其他國家如墨西哥，也在與美方談判中，對收到類似信函感到意外。

歐盟目前尋求對農產品出口設定不超過 10% 的關稅上限。部分汽車製造商曾提出補償機制，以企業在美投資作為換取關稅減免的條件，但由於歐盟擔心該機制會導致產能轉移至大西洋彼岸，目前並未列入考慮範圍。

消息人士透露，歐盟談判代表目前正將談判焦點放在汽車關稅上，美歐之間的談判預計將在本週持續進行。

彭博早前報導，美歐正在討論一項初步協議，根據該協議，大多數歐盟出口產品將面臨 10% 的關稅，部分行業如航空與醫療設備則可獲得有限的豁免。

歐盟方面亦爭取對烈酒與葡萄酒降低關稅，並主張以配額方式緩解川普對鋼鐵與鋁材施加的 50% 關稅。美國則提出對農產品徵收 17% 的關稅。任何初步協議也將涵蓋非關稅壁壘、經濟安全合作以及戰略採購等議題。

除了原定於 8 月實施的全面關稅外，川普還對汽車及零組件徵收了 25% 的關稅，對金屬則加徵了兩倍稅率。他也正推動對其他領域如製藥與半導體等產業實施分項關稅，並於近期宣布對銅徵收 50% 的關稅。

目前即使達成協議，也無法自動使歐盟免受這些分項關稅的影響，但歐盟仍持續爭取在潛在受影響產業中獲得優待待遇。