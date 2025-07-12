Meta硬槓歐盟 拒改付費模式恐吃天價罰單

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-12 02:27

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據《路透》周五 (11 日) 獨家報導，知情人士透露，Meta 平台 (META) 不太可能對其付費或同意模式提出更多修改，這意味著該公司幾乎確定將面臨歐盟新一輪反壟斷指控及高額日罰金。

Facebook母公司Meta與歐盟在數位市場監管議題上持續角力。(圖:Shutterstock)

歐盟《數位市場法》(DMA)是用來規範大型科技公司的法規，透過一系列行為準則限制科技巨頭權力。Meta 因其付費或同意模式違反 DMA 規定，今年 4 月已遭歐盟處以 2 億歐元 (2.34 億美元) 罰款。

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該模式讓用戶選擇付費使用無廣告版本，或同意個人資料被用於精準廣告投放。Meta 在去年 11 月調整模式，減少個人資料使用，但歐盟執委會認為修改幅度不足，上月警告可能實施日罰金。

知情人士表示，除非情況改變，Meta 不會再提出額外修改。這可能導致歐盟在未來幾周提出新反壟斷指控，並實施最高達 Meta 全球平均日營收 5% 的日罰金，從 6 月 27 日開始計算。