馬斯克xAI準備新融資 估值飆至2000億美元一年增十倍
鉅亨網編譯王貞懿
根據《金融時報》周五 (11 日) 報導，馬斯克旗下人工智慧公司 xAI 準備進行新一輪融資，估值可能高達 2000 億美元，較去年初暴增 10 倍。沙烏地阿拉伯主權財富基金預計將扮演重要角色。
據知情人士透露，xAI 正準備向投資者募集更多資金，這項融資討論可能於下月正式啟動，將是 xAI 不到兩個月內第三次大規模股權出售。
該公司 7 月透過貸款和現金投資募集 100 億美元，6 月則在二級市場出售 3 億美元股份。
此交易將鞏固 xAI 估值的快速攀升，從 2024 年 5 月 B 輪融資的 180 億美元大幅成長。
三名知情人士表示，新融資目標估值介於 1700 億至 2000 億美元之間，但談判仍在初步階段，細節可能變動。
沙烏地阿拉伯主權財富基金 PIF 預計將在此次交易中扮演重要角色。PIF 透過 Kingdom Holdings Company 對 xAI 的 8 億美元投資，間接持有 xAI 股份。
xAI 於 3 月以 450 億美元全股票交易收購 X，合併後公司估值達 1130 億美元。若最新融資成功，總估值將成長至約 2450 億美元。
馬斯克曾是川普最大支持者之一，為其競選活動投入超過 2.5 億美元，但上月兩人公開爭執引發外界對其事業可能遭受衝擊的擔憂。
私人企業的估值顯示投資者正在忽視川普可能針對馬斯克事業的風險。然而，特斯拉股價自年初以來已下跌近五分之一。
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