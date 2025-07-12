馬斯克xAI準備新融資 估值飆至2000億美元一年增十倍

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-12 04:59

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根據《金融時報》周五 (11 日) 報導，馬斯克旗下人工智慧公司 xAI 準備進行新一輪融資，估值可能高達 2000 億美元，較去年初暴增 10 倍。沙烏地阿拉伯主權財富基金預計將扮演重要角色。

馬斯克的xAI公司準備進行新融資，沙烏地阿拉伯主權基金預計扮演重要角色。(圖:Shutterstock)

據知情人士透露，xAI 正準備向投資者募集更多資金，這項融資討論可能於下月正式啟動，將是 xAI 不到兩個月內第三次大規模股權出售。

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該公司 7 月透過貸款和現金投資募集 100 億美元，6 月則在二級市場出售 3 億美元股份。

此交易將鞏固 xAI 估值的快速攀升，從 2024 年 5 月 B 輪融資的 180 億美元大幅成長。

三名知情人士表示，新融資目標估值介於 1700 億至 2000 億美元之間，但談判仍在初步階段，細節可能變動。

沙烏地阿拉伯主權財富基金 PIF 預計將在此次交易中扮演重要角色。PIF 透過 Kingdom Holdings Company 對 xAI 的 8 億美元投資，間接持有 xAI 股份。

xAI 於 3 月以 450 億美元全股票交易收購 X，合併後公司估值達 1130 億美元。若最新融資成功，總估值將成長至約 2450 億美元。

馬斯克曾是川普最大支持者之一，為其競選活動投入超過 2.5 億美元，但上月兩人公開爭執引發外界對其事業可能遭受衝擊的擔憂。