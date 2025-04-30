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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技ZBRA-US的目標價調降至300元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)提出目標價估值：中位數由315元下修至300元，調降幅度4.76%。其中最高估值433元，最低估值245元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予斑馬科技評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀0位。

斑馬科技今(30日)收盤價為256.05元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲5.16%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZBRA市場預估目標價

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