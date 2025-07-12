後繼無人也能成商機！日本電梯公司神操作 股價8年翻60倍

鉅亨網新聞中心 2025-07-12 07:00

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在全球面臨深度老化和少子化挑戰的背景下，日本一家名為「日本電梯服務控股公司」（簡稱 JES）的上市公司，卻憑藉抓住「後繼無人」的市場缺口，在過去 8 年間創造了資本市場上股價飆升逾 6,000% 的神話。這家公司不僅在電梯維護市場佔據重要地位，更將日本社會的人口結構變遷，轉化為其業務擴張的黃金機遇。

「後繼無人」也能成商機！日本電梯公司神操作 股價8年翻60倍。(圖:shutterstock)

自 2017 年於東京證券交易所上市以來，JES 的股價一路飆升，最新市值已接近 3,680 億日元。這驚人的成長並非偶然，而是 JES 精準鎖定日本家族企業面臨的「領導真空」問題。

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根據日本研究機構 Teikoku Databank 的統計，2024 年日本約 27 萬家公司中，超過半數缺乏明確的繼承計畫。上一財年，更有超過 500 家企業因「領導真空」而破產，其中建築、製造和服務業受影響最為嚴重。

JES 的擴張策略，正是圍繞著收購這些缺乏繼承人的電梯維護公司。藍澤證券基金經理 Ikuo Mitsui 指出，JES 的成功關鍵在於尋找並收購那些因創辦人退休或過世而無人接手的電梯維護企業，這使得公司能夠在穩定的收入基礎上推進成長。最近的一個案例便是 JES 主動聯繫並收購了一家位於宮城縣仙台市的同行，該公司的社長不幸去世後沒有繼承人。

市占率與營收雙重躍升

透過這種策略性收購，JES 在過去六年內將其在日本電梯維護的市占率翻了一倍，達到 10%。上一財年，公司的營收成長率高達 17%，位列東證指數成分股前 20 名。JES 預期，到 2027 財年，其市場佔有率有望進一步提升至 13%。

除了收購策略，日本基礎設施投資週期也為 JES 的業務提供了有利條件。數十年前日本基礎建設熱潮中投入使用的電梯系統，正陸續接近使用壽命終點，亟需進行翻新。JES 預計，本財年電梯現代化和翻新業務的銷售額將實現 20% 的年增長。這顯示公司不僅在擴大市場份額，也在積極拓展服務範圍以滿足市場需求。

儘管 JES 取得了令人矚目的成就，其高達近 50 倍的預期本益比，約為同行富士馬達的兩倍，也引發了市場對其未來投資價值的討論。Asymmetric Advisors 的分析師 Tim Morse 認為，高估值加大了 JES 管理團隊繼續擴大市場份額和銷售額的壓力，以安撫新投資者。他表示：「估值越高，對任何盈利不及預期的容忍度就越低。但我認為投資者喜歡的是公司有明確且經過驗證的戰略。」

然而，JES 的業務完全依賴於日本國內市場，這意味著公司的未來與日本經濟前景緊密相連。雖然人口老化為其帶來了獨特的商機，但日本整體人口下降的趨勢，長期來看仍是 JES 需要面對的挑戰。