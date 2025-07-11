國科會：高齡科技服務產業要組國家隊 估產值突破3000億元

鉅亨網記者黃皓宸 2025-07-11 15:02

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台灣今年邁入超高齡社會，行政院自 2024 年起推動「高齡科技產業行動計畫」，由國科會統籌跨部會資源，透過科技應用回應長者在照護的多層面需求。國科會主委兼政委的吳誠文今 (11) 日表示，科技創新應用在滿足長者與照護者需求，但民眾購買產品多由國外購入，政府未來要帶動國內產業投入高齡健康市場，也要組國家隊，估相關產值今年可破 3 千億元。

國科會主委吳誠文。(圖:國科會提供)

國科會今日舉辦「高齡科技產業行動計畫」成果發表會，呈現推動一年來的重要進展，也鏈結在地照護資源。

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吳誠文表示，「高齡科技產業行動計畫」以科技創新滿足長者與照顧者的實際需求，協助長者從被動照顧邁向自主生活，實踐在地幸福老化，目前台灣具備領先全球的半導體技術、健全的健保與醫療資料，皆有助於在健康照護領域加速導入 AI 與智慧科技，讓高齡科技服務落地。

吳誠文也指出，在 AI 快速發展下，相信結合醫療與工程等跨領域專長，也能有效因應照護人力不足與資源分布不均等挑戰。但我國產業的代工能力雖強，多數仍銷售 OEM、ODM，國外廠商多來台找零件相關醫療產品，但國人卻需向國外購買設備或系統服務，未來國內產業要需組國家隊，以因應照護需求。

國科會表示，去年獨居或兩老互相照護人數已達到 155 萬人，預期隨人口老化，照護人力也會成為人力缺口，目前有業者研發長照機構的智慧管理系統，例如經濟部與內政部合作，協助廠商進行居家安全場域驗證、衛福部及文化部積極推動高齡者數位賦能 (如: 訂餐、叫車、3D 列印等服務)。