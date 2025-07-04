鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-04 15:40

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隨著輝達 (NVDA-US) 股價不斷攀升，該公司 CEO 黃仁勳的淨資產今年迄今增加了近 250 億美元。

輝達股價飆新高 黃仁勳今年以來財富大增近250億美元。(圖:shutterstock)

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美國股市週四全線上揚，因優於預期的非農就業市場數據緩解了市場對經濟衰退的擔憂。

彭博億萬富翁指數顯示，今年迄今，黃仁勳的淨資產增加了 248 億美元，達到 1,390 億美元，在全球富豪中排名第十。

韋德布希證券分析師丹艾夫斯（Dan Ives）等分析師預測，今年夏天，輝達和微軟可能成為首批市值達 4 兆美元的公司。

這種樂觀情緒在很大程度上受到全球人工智慧熱潮的推動，輝達憑藉其在圖形處理單元（GPU）領域的主導地位，在這一熱潮中發揮了基礎性作用。