鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團TROW-US的目標價調升至103元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對普信集團(TROW-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至103元，調升幅度3%。其中最高估值108元，最低估值86元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予普信集團評價：積極樂觀0位、保持中立11位、保守悲觀5位。
普信集團今(11日)收盤價為101元。近5日股價上漲3%，標普指數上漲0.02%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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