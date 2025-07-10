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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團(TROW-US)EPS預估上修至8.63元，預估目標價為98.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普信集團(TROW-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.47元上修至8.63元，其中最高估值9.72元，最低估值8.01元，預估目標價為98.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.72(9.72)10.239.65
最低值8.01(8.01)8.148.47
平均值8.66(8.61)8.999.05
中位數8.63(8.47)8.999.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值73.47億78.41億78.19億
最低值67.96億70.81億75.62億
平均值70.62億73.46億76.70億
中位數70.37億73.42億76.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.9813.126.707.769.15
營業收入62.07億76.72億64.88億64.61億70.94億

詳細資訊請看美股內頁：
普信集團(TROW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTROW

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