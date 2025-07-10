鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團(TROW-US)EPS預估上修至8.63元，預估目標價為98.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普信集團(TROW-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.47元上修至8.63元，其中最高估值9.72元，最低估值8.01元，預估目標價為98.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.72(9.72)
|10.23
|9.65
|最低值
|8.01(8.01)
|8.14
|8.47
|平均值
|8.66(8.61)
|8.99
|9.05
|中位數
|8.63(8.47)
|8.99
|9.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|73.47億
|78.41億
|78.19億
|最低值
|67.96億
|70.81億
|75.62億
|平均值
|70.62億
|73.46億
|76.70億
|中位數
|70.37億
|73.42億
|76.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.98
|13.12
|6.70
|7.76
|9.15
|營業收入
|62.07億
|76.72億
|64.88億
|64.61億
|70.94億
詳細資訊請看美股內頁：
普信集團(TROW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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