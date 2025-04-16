鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團(TROW-US)EPS預估下修至8.26元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普信集團(TROW-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.4元下修至8.26元，其中最高估值8.53元，最低估值7.48元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.53(9.31)
|9.43
|9.6
|最低值
|7.48(7.48)
|7.46
|7.66
|平均值
|8.18(8.36)
|8.4
|8.53
|中位數
|8.26(8.4)
|8.45
|8.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.17億
|79.91億
|83.29億
|最低值
|68.31億
|68.92億
|70.61億
|平均值
|71.23億
|73.31億
|75.95億
|中位數
|70.10億
|71.61億
|74.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.98
|13.12
|6.70
|7.76
|9.15
|營業收入
|62.07億
|76.72億
|64.88億
|64.61億
|70.94億
詳細資訊請看美股內頁：
普信集團(TROW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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