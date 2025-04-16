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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團(TROW-US)EPS預估下修至8.26元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普信集團(TROW-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.4元下修至8.26元，其中最高估值8.53元，最低估值7.48元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.53(9.31)9.439.6
最低值7.48(7.48)7.467.66
平均值8.18(8.36)8.48.53
中位數8.26(8.4)8.458.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值75.17億79.91億83.29億
最低值68.31億68.92億70.61億
平均值71.23億73.31億75.95億
中位數70.10億71.61億74.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.9813.126.707.769.15
營業收入62.07億76.72億64.88億64.61億70.94億

詳細資訊請看美股內頁：
普信集團(TROW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTROW

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