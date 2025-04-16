鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團TROW-US的目標價調降至85元，幅度約4.49%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對普信集團(TROW-US)提出目標價估值：中位數由89元下修至85元，調降幅度4.49%。其中最高估值104元，最低估值78元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予普信集團評價：積極樂觀1位、保持中立10位、保守悲觀5位。
普信集團今(16日)收盤價為87.58元。近5日股價上漲4.49%，標普指數上漲8.31%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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