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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康尼格拉品牌CAG-US的目標價調降至21元，幅度約8.7%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康尼格拉品牌(CAG-US)提出目標價估值：中位數由23元下修至21元，調降幅度8.7%。其中最高估值27元，最低估值18元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予康尼格拉品牌評價：積極樂觀2位、保持中立15位、保守悲觀3位。

康尼格拉品牌今(11日)收盤價為19.49元。近5日股價下跌8.7%，標普指數上漲0.02%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CAG市場預估目標價

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康尼格拉品牌19.49-4.37%

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