鉅亨速報 - Factset 最新調查：康尼格拉品牌CAG-US的目標價調降至23元，幅度約8%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康尼格拉品牌(CAG-US)提出目標價估值：中位數由25元下修至23元，調降幅度8%。其中最高估值31元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予康尼格拉品牌評價：積極樂觀2位、保持中立15位、保守悲觀3位。
康尼格拉品牌今(2日)收盤價為21.05元。近5日股價下跌8%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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