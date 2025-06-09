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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康尼格拉品牌CAG-US的目標價調降至25元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康尼格拉品牌(CAG-US)提出目標價估值：中位數由26元下修至25元，調降幅度3.85%。其中最高估值31元，最低估值21元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予康尼格拉品牌評價：積極樂觀2位、保持中立16位、保守悲觀2位。

康尼格拉品牌今(9日)收盤價為22.39元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲1.5%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CAG市場預估目標價

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