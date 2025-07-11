鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class AMBLY-US的目標價調升至19元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)提出目標價估值：中位數由18元上修至19元，調升幅度5.56%。其中最高估值31.1元，最低估值10元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予Mobileye Global Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立13位、保守悲觀1位。
Mobileye Global Inc - Class A今(11日)收盤價為16.67元。近5日股價下跌5.56%，標普指數上漲0.02%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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