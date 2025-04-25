鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class AMBLY-US的目標價調升至18元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)提出目標價估值：中位數由17元上修至18元，調升幅度5.88%。其中最高估值28元，最低估值10元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予Mobileye Global Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立13位、保守悲觀1位。
Mobileye Global Inc - Class A今(25日)收盤價為14.5元。近5日股價上漲5.88%，標普指數上漲3.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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