鉅亨研報 2025-07-11 17:22

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一、 川普關稅稅率開獎中，台灣會是多少呢？？台積電營收７/10 公布！

川普關稅稅率開獎中，台灣會是多少呢？？台積電營收７/10 公布！(圖:shutterstock)

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外資在台指期淨空單 58711 口，十大交易人的淨部位約 3000 口空單。外資、十大交易人操作偏空力道加強，盤勢持續震盪機率高。美元指數 97.61，持續在低點震盪。若美元指數持續維持在 98 以下，將有利台股。

回顧過去一周盤勢：

強勢族群： 資安、雲端運算 、 軟體設計開發 、 PCB。

弱勢族群： 製藥 、 機器手臂。

上周有四大重點新聞：

1. 新台幣匯率升勢不止，創 24 年來單日最大跌幅 2.47%，預期美元仍有機會持續走弱，新台幣仍將持續升值。

2. 台股即將除權息旺季。

3. 川普關稅新政，7/9 對等關稅寬限期將屆。

4. 美國 6 月非農就業報告將於 (7/3) 公布。

本週看法，有四大重點：

1. 美國 6 月非農就業報告表現超預期、失業率則意外下滑，帶動公債殖利率上升、美股期貨擴大漲幅，市場對聯準會 (Fed) 本月降息的預期幾近歸零。

2. 川普已公布對日、韓等 14 國課徵的關稅稅率，將於 8 月 1 日起適用，關稅稅率介於 25% 至 40%，隨後又透露其實都還有轉圜空間。他也簽署行政命令，將對等關稅暫緩期限從 7 月 9 日延至 8 月 1 日。已公布的國家像是日本韓國等股市開低走高。台灣沒有在第一批 14 國通知信內，但川普今天發文宣布將於台灣時間 9 日晚間公布與至少 7 個國家有關的貿易政策或協定，有消息透漏可能會有台灣。根據第一波公布的稅率，市場預測台灣關稅稅率可能會落在 15% 至 25% 之間。確切數字還是要靜待川普公布的消息。

3. 台積電 7/10 日 (周四) 盤後將公布 6 月營收，以及 17 日下午將舉行實體法人說明會，公布第 2 季財報及第 3 季業績展望。受惠於 AI 熱潮與美國半導體投資抵減稅額 35％的雙重利多，法人看好台積電能夠維持全年美元營收成長率 25％中位數的目標。

4. 台幣近期有回穩到 29，美元指數持續弱，目前在 97 上下震盪。台幣升值會導致第二季不少上市櫃公司面臨匯損，影響個股獲利；另一方面，台幣升值吸引熱錢，外資自 5 月起大舉加碼台股，帶動大盤向上。

二、 台積電營收概念股

三、 資金避風港概念股 – 大戶投 APP 看更多選股

今年盤勢波動極大，但大跌的時候還是有很多股票很抗跌。

從流動性好的股票中，篩選今年崩盤時期跌最少的前十強，可以看到抗跌股以金融、食品、電信股為主，供投資人做配置參考。

若台股跌破月線，資金可能會流入這些避風港股票。