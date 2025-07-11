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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為41元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2025年EPS預估：中位數由1.34元下修至1.24元，其中最高估值1.69元，最低估值0.4元，預估目標價為41元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.69(1.75)2.421.96
最低值0.4(0.85)1.421.96
平均值1.19(1.33)1.811.96
中位數1.24(1.34)1.61.96

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值651,724,000645,037,000490,878,000
最低值532,194,000498,936,000490,878,000
平均值613,046,740580,162,140490,878,000
中位數622,171,000596,513,430490,878,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.632.31.515.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		663,823,047712,576,194848,048,496620,062,326

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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