鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為41元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2025年EPS預估：中位數由1.34元下修至1.24元，其中最高估值1.69元，最低估值0.4元，預估目標價為41元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.69(1.75)
|2.42
|1.96
|最低值
|0.4(0.85)
|1.42
|1.96
|平均值
|1.19(1.33)
|1.81
|1.96
|中位數
|1.24(1.34)
|1.6
|1.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|651,724,000
|645,037,000
|490,878,000
|最低值
|532,194,000
|498,936,000
|490,878,000
|平均值
|613,046,740
|580,162,140
|490,878,000
|中位數
|622,171,000
|596,513,430
|490,878,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.63
|2.3
|1.51
|5.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|663,823,047
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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