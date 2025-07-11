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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泓德能源(6873-TW)EPS預估下修至13.23元，預估目標價為283.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對泓德能源(6873-TW)做出2025年EPS預估：中位數由13.41元下修至13.23元，其中最高估值15.36元，最低估值10.25元，預估目標價為283.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值15.36(16.14)17.08
最低值10.25(13)16.6
平均值13.21(14.05)16.84
中位數13.23(13.41)16.84

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值15,000,00018,727,000
最低值12,474,00018,727,000
平均值13,548,00018,727,000
中位數13,170,00018,727,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.18.368.183.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		10,125,4655,839,0095,060,3712,680,010

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6873/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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