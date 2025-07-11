鉅亨速報 - Factset 最新調查：泓德能源(6873-TW)EPS預估下修至13.23元，預估目標價為283.5元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對泓德能源(6873-TW)做出2025年EPS預估：中位數由13.41元下修至13.23元，其中最高估值15.36元，最低估值10.25元，預估目標價為283.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|15.36(16.14)
|17.08
|最低值
|10.25(13)
|16.6
|平均值
|13.21(14.05)
|16.84
|中位數
|13.23(13.41)
|16.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|15,000,000
|18,727,000
|最低值
|12,474,000
|18,727,000
|平均值
|13,548,000
|18,727,000
|中位數
|13,170,000
|18,727,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.1
|8.36
|8.18
|3.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,125,465
|5,839,009
|5,060,371
|2,680,010
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6873/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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