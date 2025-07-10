〈台塑四寶業績〉6月營收好壞各半 台塑化月增18%表現最優

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-10 19:16

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台塑 (1301-TW) 四寶今 (10) 日公告 6 月營收說明，集團總計 2 好 2 壞，以台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 營收雙雙交出月增成績，其中台塑化營收 537.57 億元，更較上月大幅成長 18% 為集團中最佳，台化營收 247.98 億元、月增 4.5%。台塑、南亞 (1303-TW) 則營收分別為 143.62 億元、205.9 億元，月減 3.3% 及 6.2%。

台塑化董事長曹明(中)。(鉅亨網資料照)

台塑指出，6 月營收月減、年減 15.3%，主要是銷售價差減少，因美國關稅政策仍有不確定性，客戶採購保守，且 6 月台幣兌美元匯率持續升值，加上中國石化同業新增產能投產，拖累市場，6 月各產品平均價格都比上月下跌，幅度介於 2~7％。

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台化 6 月營收較上月增加 10.7 億元，月增 4.5%、年減約 2 成。受惠 SM、PP 定檢後復車產銷量增加 5.4 億元; 萃餘油回售台塑化增加 3.8 億元；PTA 同業定檢供應不足，銷售增加 2.8 億元；PX 拓展銷售增 1.3 億元；PS 原料價格下跌及運費上漲影響客戶觀望，銷售減少 1 億元。

南亞 6 月營收 205.8 億元、月增 6.2%、年減 5.6%。受惠電子材料產品銷售組合改善，高階材料因 AI、通訊需求帶動，銷售增加，但基礎規格隨關稅豁免期拉貨潮減緩，出貨量下滑，整體營收減少；化工產品因 BPA 銷售量減少、美國 EG 船期延後，營收不如上月表現。