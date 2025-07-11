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鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至20.24元，預估目標價為332.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由19.93元上修至20.24元，其中最高估值22.11元，最低估值16.38元，預估目標價為332.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值22.11(22.11)25.0328.02
最低值16.38(16.38)18.6224.03
平均值19.77(19.31)23.0925.86
中位數20.24(19.93)23.2725.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值401,580,000478,799,000433,766,720
最低值301,671,970334,826,150362,096,820
平均值335,649,190394,412,910405,188,180
中位數322,409,000384,647,500419,701,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.037.4610.2921.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		265,148,779136,773,409107,263,644121,905,357

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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