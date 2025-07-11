鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至20.24元，預估目標價為332.5元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由19.93元上修至20.24元，其中最高估值22.11元，最低估值16.38元，預估目標價為332.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|22.11(22.11)
|25.03
|28.02
|最低值
|16.38(16.38)
|18.62
|24.03
|平均值
|19.77(19.31)
|23.09
|25.86
|中位數
|20.24(19.93)
|23.27
|25.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|401,580,000
|478,799,000
|433,766,720
|最低值
|301,671,970
|334,826,150
|362,096,820
|平均值
|335,649,190
|394,412,910
|405,188,180
|中位數
|322,409,000
|384,647,500
|419,701,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.03
|7.46
|10.29
|21.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|265,148,779
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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