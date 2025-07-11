〈焦點股〉昕奇雲端上櫃大漲5成 中籤戶喜獲6萬元蜜月大紅包

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-11 10:22

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昕奇雲端 (7747-TW) 今 (11) 日以承銷價 96 元掛牌上櫃，早盤以 155 元開出，最高衝上 159 元，中籤戶可一舉賺進約 6 萬元，盤中股價在 143 元附近震盪，漲幅近 50%，掛牌蜜月行情熱絡。

昕奇雲端掛牌上櫃。(圖：昕奇雲端提供)

昕奇雲端表示，掛牌象徵正式啟動全球化戰略。

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昕奇雲端董事長許承強說明，過去七年，專注於二個發展，包括深化現有客戶服務，實現自然增長，其次，深化各地新創生態 F2SU 網路效應，以擴大在目標市場的占有率。

接下來，昕奇雲端進行第三個發展，即進入日本新市場，現已見初步成效。

而在進入資本市場後，許承強提到，後續也不排除透過併購與投資獲取關鍵資源，實現更高效的成長路徑。

昕奇雲端進入日本市場僅一年多，已拿下超過 30 家的日本本土新創客戶，其中有多家客戶是日本 2024 年成長最快的新創公司，營收貢獻已占整體雲端營收的近 15%。