〈焦點股〉共信-KY獲5000萬美元投資意向赴美進行臨床 亮燈漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
共信 - KY(6617-TW) 昨 (10) 日公告，於 7 月 9 日收到 A 基金的投資意向書 (LOI)，擬參與美國子公司的設立，有意投資高達 5000 萬美元，約占 A 輪募資目標金額 1 億美元的一半，激勵共信 - KY 今 (11) 日股價亮燈漲停。
共信 - KY 今天跳空漲停，鎖死 90 元，除站上 90 元關卡，也一舉站回 5 日線，成交量僅 71 張，不過排隊委買單超過 1000 張。三大法人近日並無太多著墨，本周一 (7 日) 至周四 (10 日) 合計買超 24 張。
共信 - KY 於今年 5 月 13 日經董事會決議，旗下研發中的新藥 PTS-02 將赴美申請臨床試驗，並計畫設立美國子公司以利臨床及後續市場拓展作業。
共信 - KY 指出，此次募資預計釋出 20% 至 25% 的股權，透過設立美國子公司並引進國際策略投資人，有助加速旗下新藥的全球臨床與市場拓展的腳步。
至於市場現況，全球肺癌治療市場於 2022 年規模約為 150 億美元，預估至 2030 年將成長至 385 億美元，年均複合成長率 (CAGR) 達 12.4%。其中，非小細胞肺癌 (NSCLC) 約占 85%，為主要治療類別。
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