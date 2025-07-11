〈焦點股〉共信-KY獲5000萬美元投資意向赴美進行臨床 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-07-11 12:26

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共信 - KY(6617-TW) 昨 (10) 日公告，於 7 月 9 日收到 A 基金的投資意向書 (LOI)，擬參與美國子公司的設立，有意投資高達 5000 萬美元，約占 A 輪募資目標金額 1 億美元的一半，激勵共信 - KY 今 (11) 日股價亮燈漲停。

共信-KY獲5000萬美元投資意向赴美進行臨床，亮燈漲停。(圖：shutterstock)

共信 - KY 今天跳空漲停，鎖死 90 元，除站上 90 元關卡，也一舉站回 5 日線，成交量僅 71 張，不過排隊委買單超過 1000 張。三大法人近日並無太多著墨，本周一 (7 日) 至周四 (10 日) 合計買超 24 張。

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共信 - KY 於今年 5 月 13 日經董事會決議，旗下研發中的新藥 PTS-02 將赴美申請臨床試驗，並計畫設立美國子公司以利臨床及後續市場拓展作業。

共信 - KY 指出，此次募資預計釋出 20% 至 25% 的股權，透過設立美國子公司並引進國際策略投資人，有助加速旗下新藥的全球臨床與市場拓展的腳步。