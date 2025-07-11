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營收速報 - 2025年7月11日台股中小型公司6月營收一覽（新增893家）

鉅亨網新聞中心


本次公布6月營收一覽

截至台北時間2025年7月11日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2020家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
皇普-建材營造業 8.53億 215346.0%
理銘-建材營造業 1.07億 47887.5%
華德動能-電機機械 1.87億 11829.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鴻翊-建材營造業 1.78億 80912.3%
帝圖-文化創意業 4,107萬 7117.9%
三圓-建材營造業 4.05億 4016.9%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2020家。其中營收年增大於 25％有453家，年增小於-20％有372家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 134家
介於10～50億 >= 0% 272家
介於10～50億 < 0% 214家
介於10～50億 <= -20% 227家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 319家
小於10億 >= 0% 403家
小於10億 < 0% 305家
小於10億 <= -20% 227家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
皇普-建材營造業 8.53億 215346.0%
理銘-建材營造業 1.07億 47887.5%
華德動能-電機機械 1.87億 11829.1%
益得-生技醫療業 7,047萬 8430.9%
三圓-建材營造業 4.05億 4509.5%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
大城地產-建材營造業 8.47億 2566545.5%
鴻翊-建材營造業 1.78億 80912.3%
華固-建材營造業 20.10億 59011.4%
泓辰-電機機械 4,491萬 24712.2%
台睿-生技醫療業 357萬 20911.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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皇普31.55+0.32%
理銘47.4+0.42%
鴻翊11.1-0.45%
三圓61.9-1.43%
益得17.45-0.29%
大城地產35.45-0.14%
華固115-0.86%
華德動能21.05-4.75%
帝圖53+0.95%
泓辰41-2.54%
台睿22.55-1.40%

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