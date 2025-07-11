營收速報 - 2025年7月11日台股中小型公司6月營收一覽（新增893家）
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2025年7月11日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2020家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|皇普-建材營造業
|8.53億
|215346.0%
|理銘-建材營造業
|1.07億
|47887.5%
|華德動能-電機機械
|1.87億
|11829.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鴻翊-建材營造業
|1.78億
|80912.3%
|帝圖-文化創意業
|4,107萬
|7117.9%
|三圓-建材營造業
|4.05億
|4016.9%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2020家。其中營收年增大於 25％有453家，年增小於-20％有372家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|134家
|介於10～50億
|>= 0%
|272家
|介於10～50億
|< 0%
|214家
|介於10～50億
|<= -20%
|227家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|319家
|小於10億
|>= 0%
|403家
|小於10億
|< 0%
|305家
|小於10億
|<= -20%
|227家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|皇普-建材營造業
|8.53億
|215346.0%
|理銘-建材營造業
|1.07億
|47887.5%
|華德動能-電機機械
|1.87億
|11829.1%
|益得-生技醫療業
|7,047萬
|8430.9%
|三圓-建材營造業
|4.05億
|4509.5%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|大城地產-建材營造業
|8.47億
|2566545.5%
|鴻翊-建材營造業
|1.78億
|80912.3%
|華固-建材營造業
|20.10億
|59011.4%
|泓辰-電機機械
|4,491萬
|24712.2%
|台睿-生技醫療業
|357萬
|20911.8%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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