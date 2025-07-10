鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-10 18:35

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台股今 (10) 日終場收 22693.25 點，上漲 166.24 或漲幅 0.74%，成交量 3179 億元；三大法人合計買超 101.76 億元，其中外資大買 100.11 億元，買超台新金 3.7 萬張，台企銀 1.5 萬張、新光金 1 萬張、國泰金 1 萬張。

外資大買100億元呈連三買 買超4檔金融股逾7.2萬張。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人同站買方，合計買超 101.76 億元；外資買超 100.11 億元，呈連三買；投信買超 0.44 億元，終止連八賣；自營商買超 1.2 億元，呈連八買。

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外資大舉買入台新金 3.7 萬張，及 3 檔金融股，包括臺企銀 1.5 萬張、新光金 1 萬張、國泰金 1 萬張，及 3 檔 ETF，包括元大台灣 50 0050 1.8 萬張、群益優選非投等債 00953B 8092 張、復華富時不動產 00712 7065 張，並買超鴻海 7784 張、聯電 6955 張、欣興 6292 張。

外資主要調節中信金 3 萬張，也賣超華航 1.3 萬張、遠東新 8367 張、群創 7738 張，並賣出寶成 7128 張、泰金寶 - DR 5981 張、英業達 5269 張，也賣超陽明 5208 張、飛捷 5159 張、華新 4693 張。

投信主要買超中信金 1.9 萬張，及兩檔金融股，台新金 4022 張和永豐金 2591 張，買超遠東新 3026 張、欣興 2666 張，並買超第一金 2064 張、大成鋼 1827 張，也買超光寶科 1807 張、台達電 1708 張、碩天 1588 張。