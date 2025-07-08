〈家崎大樓啟用〉家登斥資16億元 打造研發生產新基地

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-08 10:12

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家登 (3680-TW) 今 (8) 日舉辦家崎大樓落成典禮，邱銘乾說，家崎大樓造價 16 億元，預計將作為公司與旗下家崎科技重要的研發與生產基地，此次投資也讓自己在老東家附近擁有一棟大樓是特別的回憶，自己也算是回家鄉投資，回饋鄉里，未來將善用北部人才庫，讓家登再創高峰。

左至右為家登董事長邱銘乾、副董事長林添瑞。(鉅亨網記者魏志豪攝)

近期全球產業局勢變化劇烈，貿易環境更趨挑戰，家登集團為因應企業持續營運，分散工廠集中之風險，於 2020 年 8 月斥資 4.87 億元向益州集團取得基地 870 坪，並陸續整合周邊畸零地至 901 坪，建造地下三層，地上七層，每層挑高 6 至 7.5 米的研發及生產基地，共計 5248 坪。

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家崎大樓於 2020 年 4 月底開工動土，2024 年 5 月初上樑，並於今年終於完工落成並啟用。

家登將大客戶的需求、良率、效率擺在第一位，致力於提供零時差、高品質的服務，土城是家登深耕成長的地方，家登在這裡進一步打造研發生產基地，讓子公司家崎科技進駐之後，能善用北部人才匯集、資源整合之優勢，加速研發效能，專心致志發展半導體高階零件與耗材，為客戶帶來兼具效率與品質的解決方案。

家登將在此嶄新的環境，以服務為導向，協同客戶創造新價值，持續貢獻台灣在 AI 與高階運算領域的競爭力。