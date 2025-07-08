技嘉Q2、H1營收雙雙創新高 持續擴大AI伺服器布局
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (8) 日公布第二季營收 1022.7 億元、累計上半年營收 1680.2 億元，雙雙創下歷史新高；技嘉旗下技鋼負責伺服器業務，近來成長強勁，日前才與韓國 SK 集團簽署 MOU，今日便與日本 Datasection 簽署 2..7 億美元合約，布建大規模資料中心。
技嘉 6 月營收 254.48 億元，月減 45.5%、年增 11%，第二季營收 1022.74 億元，季增 55.4%、年增 85.4%，上半年營收 1680.2 億元、年增 30.2%。
技鋼在今年 3 月與韓國 SK Telecom 及 SK Enmove 簽署合作備忘錄，三方將共同推動 AI 運算資料中心與高效能運算技術創新，技鋼將提供高效能 AI 伺服器、液冷技術與模組化 AI 叢集，以支援 SK 各業務單位。三方將合作開發並驗證直接液冷、精準液冷與浸沒式液冷技術。
而在今日，技鋼與日本軟體服務商 Datasection 簽署總價值達 2.7 億美元（約新台幣 79.05 億元）的採購合約，提供 625 台搭載輝達 B200 的 GPU 伺服器 G894-SD1-AAX5，協助 Datasection 在大阪打造亞洲最大規模的 SuperCluster 資料中心。
展望後市，技嘉已因應美國關稅設置組裝產線，由於美國市場占技嘉整體營收比重低於 20%，關稅影響並非全面性，仍保持審慎樂觀態度，並看好 AI 伺服器與顯示卡雙重動能，帶動技嘉持續走強。
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