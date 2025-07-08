技嘉旗下技鋼與Datasection簽79億元採購合約 在大阪建置大規模資料中心

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-08 11:57

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日本軟體服務商 Datasection 今 (8) 日宣布與技嘉 (2376-TW) 子公司技鋼科技簽署總價值達 2.7 億美元（約新台幣 79.05 億元）的採購合約，技鋼將提供 625 台搭載輝達 B200 的 GPU 伺服器 G894-SD1-AAX5，協助 Datasection 在大阪打造亞洲最大規模的 SuperCluster 資料中心。

技嘉旗下技鋼與日本Datasection簽署2.7億美元合約 建置大規模資料中心。(圖：shutterstock)

該 SuperCluster 將可提供超過 100 ExaFLOPS 的運算效能，相當於每秒可進行 100 京次浮點運算。這項部署將使 Datasection 成為亞洲重要的 AI 基礎設施供應商，並啟動向歐洲市場的策略擴張。

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Datasection 執行長石原典彥表示，此 SuperCluster 利用輝達最新 Blackwell B200 技術，將為日本與亞太區企業提供企業級 AI 運算服務。隨著各大企業加速 AI 轉型，高效能 AI 運算基礎設施嚴重短缺，此部署將有效解決供需失衡問題。

技鋼副總經理王俊民指出，透過技鋼的工程專業和強大供應能力，結合 Datasection 在 AI 領域的前瞻願景，雙方正共同加速推動 AI 轉型步伐。這是技鋼在 AI 伺服器領域的重要里程碑項目。

Datasection 擁有專有演算法系統 TAIZA，可優化大規模 GPU 集群運行以應對 AI 工作負載。與標準集群管理解決方案相比，TAIZA 能實現更高資源利用率、更低營運成本和更高效能可靠性。