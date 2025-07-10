鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至16.03元，預估目標價為319元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2025年EPS預估：中位數由15.94元上修至16.03元，其中最高估值18.13元，最低估值14.09元，預估目標價為319元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|18.13(18.13)
|25.49
|31.41
|最低值
|14.09(14.09)
|18.45
|19.43
|平均值
|16.17(16.13)
|20.65
|24.49
|中位數
|16.03(15.94)
|20.37
|23.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|57,835,110
|69,884,050
|81,588,700
|最低值
|52,248,000
|58,393,000
|61,248,780
|平均值
|54,355,110
|62,863,860
|70,719,690
|中位數
|53,527,000
|61,620,890
|70,032,580
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.54
|7.25
|8.86
|5.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,951,890
|30,043,950
|32,785,064
|26,607,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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