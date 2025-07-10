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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至16.03元，預估目標價為319元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2025年EPS預估：中位數由15.94元上修至16.03元，其中最高估值18.13元，最低估值14.09元，預估目標價為319元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值18.13(18.13)25.4931.41
最低值14.09(14.09)18.4519.43
平均值16.17(16.13)20.6524.49
中位數16.03(15.94)20.3723.36

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值57,835,11069,884,05081,588,700
最低值52,248,00058,393,00061,248,780
平均值54,355,11062,863,86070,719,690
中位數53,527,00061,620,89070,032,580

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.547.258.865.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		38,951,89030,043,95032,785,06426,607,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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