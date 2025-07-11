鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.79元，預估目標價為50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.79元，其中最高估值1.62元，最低估值-1.91元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.62(1.62)
|5.2
|7.43
|最低值
|-1.91(-1.91)
|-0.66
|2.38
|平均值
|-0.39(-0.21)
|2.64
|3.75
|中位數
|-0.79(-0.13)
|2.61
|2.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56,224,000
|84,956,560
|81,108,530
|最低值
|32,305,000
|41,819,000
|59,408,220
|平均值
|45,473,630
|62,263,400
|66,886,600
|中位數
|47,843,970
|60,632,900
|63,514,830
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-1.64
|-2.4
|4.72
|7.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 總座李培瑛：Q3價量齊揚毛利率估轉正 Q4拚轉盈
- Q2匯損達11億元 虧損意外擴大 EPS-1.32元
- 【量大強漲股整理】大而美法案通過，台積電供應鏈，黑馬股大公開!!!
- 【量大強漲股整理】【關稅來襲Q3選股三大關鍵報你知】
下一篇