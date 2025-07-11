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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.79元，預估目標價為50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.79元，其中最高估值1.62元，最低估值-1.91元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.62(1.62)5.27.43
最低值-1.91(-1.91)-0.662.38
平均值-0.39(-0.21)2.643.75
中位數-0.79(-0.13)2.612.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值56,224,00084,956,56081,108,530
最低值32,305,00041,819,00059,408,220
平均值45,473,63062,263,40066,886,600
中位數47,843,97060,632,90063,514,830

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-1.64-2.44.727.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,131,66729,892,30656,952,27585,604,158

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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