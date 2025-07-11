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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至175.74元，預估目標價為2560元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由185.28元下修至175.74元，其中最高估值205.99元，最低估值146.24元，預估目標價為2560元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值205.99(219.61)214.78238.51
最低值146.24(146.81)171.72128.62
平均值174.47(186.11)192.59193.15
中位數175.74(185.28)192.06197.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值68,536,00073,411,00074,276,420
最低值58,719,00060,611,00045,727,230
平均值63,470,69066,653,58067,132,300
中位數62,971,50066,914,38071,763,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS194.17134.13169.52139.28
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,457,55348,842,24747,675,22846,962,402

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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