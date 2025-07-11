鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至175.74元，預估目標價為2560元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由185.28元下修至175.74元，其中最高估值205.99元，最低估值146.24元，預估目標價為2560元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|205.99(219.61)
|214.78
|238.51
|最低值
|146.24(146.81)
|171.72
|128.62
|平均值
|174.47(186.11)
|192.59
|193.15
|中位數
|175.74(185.28)
|192.06
|197.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|68,536,000
|73,411,000
|74,276,420
|最低值
|58,719,000
|60,611,000
|45,727,230
|平均值
|63,470,690
|66,653,580
|67,132,300
|中位數
|62,971,500
|66,914,380
|71,763,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|194.17
|134.13
|169.52
|139.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,457,553
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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