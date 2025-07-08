【量大強漲股整理】【關稅來襲Q3選股三大關鍵報你知】
鉅亨研報
加權指數今日開低走低，終場下跌 66.45 點，收在 22362.27 點，成交量 2720.29 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 3.50 億元，投信賣超 5558 萬元，自營商買超 44.79 億元，三大法人合計買超 47.74 億元，其中，投信連續七日賣超，而自營商連續六日買超，累計買超金額為 223.86 億元，外資則由賣轉買。
美國總統川普昨日再度掀起貿易風暴，陸續向多國發出課徵新關稅的通知信函，涉及範圍擴及亞洲與多個新興市場國家，並對日韓兩大出口國商品祭出達 25% 的關稅，激起全球貿易戰升溫的擔憂，消息一出，美股應聲下挫，道瓊工業指數重挫 422 點，盤中一度大跌超過 600 點，為 6 月 13 日以來最大單日跌幅，顯示市場情緒驟然轉趨保守，同時，美元持續走強，帶動亞幣與新興市場貨幣齊聲走貶，韓元、南非蘭特與日元單日貶幅皆超過 1%，除了已公告的對日韓措施外，川普政府的關稅通知範圍進一步擴大至緬甸、寮國、柬埔寨、泰國、孟加拉、印尼、南非等國，其中對緬甸與寮國商品課徵的稅率高達 40%，對柬埔寨與泰國則為 36%，其餘如孟加拉與塞爾維亞為 35%，印尼 32%，南非與波士尼亞為 30%，馬來西亞、哈薩克與突尼西亞則面臨 25% 的關稅，根據白宮說法，後續仍有更多國家將陸續接獲信函，川普亦簽署行政命令，將原訂的關稅實施日期延後至 8 月 1 日，預留一段緩衝時間給相關國家與企業做準備，白宮發言人李威特強調，此舉是為確保美國製造業與工人權益，對於貿易長期失衡的國家有必要作出強硬回應。
美國總統川普宣布對日本、南韓及多個貿易夥伴實施重稅政策，首波對等關稅名單涵蓋 14 國，雖未波及台灣，但市場仍瀰漫觀望氣氛，加權指數今日在外圍利空壓力下震盪開低，盤中一度大跌超 200 點，失守 22200 點整數關卡及月線支撐，最終跌幅收斂，加權指數下跌 66.45 點，收在 22362.27 點，成交金額 2720.29 億元，觀察三大法人動向，外資轉為買超 3.50 億元，自營商買超 44.79 億元，合計三大法人買超 47.74 億元，值得注意的是，投信持續調節，今日再賣超 5558 萬元，為連續第七個交易日站在賣方，而自營商則連續六日加碼，累計買超已達 223.86 億元，反映在震盪盤勢中，內資積極布局抗跌族群，資服股今日明顯展現抗跌韌性，成為資金避風港，其中，(3029-TW) 零壹公告 6 月營收達歷史次高，年增率達 40.2%，累計上半年營收年增 54.8%，表現亮眼，(6112-TW) 邁達特同樣繳出佳績，6 月與第二季營收雙創歷史新高，年增達 42.2%，消息激勵股價大漲逾 5%，帶動資服族群整體人氣，成為今日盤面焦點，展望後市，市場聚焦本周四即將召開的 (3008-TW) 大立光與 (2408-TW) 南亞科法說會、美國聯準會會議紀要，以及美國針對其他國家是否進一步擴大關稅範圍的發展，此外，上市櫃公司 6 月營收正陸續公布，企業基本面表現將成為市場焦點。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，平盤震盪，收在 1080 元，美國國會於 3 日通過川普推動的「大而美」法案，內容包括更具吸引力的稅收抵減措施，預期將使位於亞利桑那的廠房毛利率提升至少 4 個百分點，同時也可能進一步加速未來兩年在美國擴廠與建廠的腳步。；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.24%，收在 159.0 元，受惠於拉貨動能，2025 年第二季營收結果出爐，達新台幣 1 兆 7,973 億元，季增 9.45%，年增 15.82%，創下歷年同期新高紀錄，整體季增幅與公司原先預期大致吻合，而年增幅則明顯優於預期；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.78%，收在 1270 元，布局個人 AI 超級電腦已進入收成階段，與 (NVDA-US) 輝達聯手打造的首款個人 AI 超級電腦專用晶片 GB10，成功獲得多家主要 PC 品牌大廠採用，相關終端產品預計自本月起陸續上市，GB10 晶片亦將同步邁入大量出貨期，營運動能看俏。
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(3128-TW) 昇銳，盤中大漲 5.18%，最高來到 52.8 元，再創波段新高，今年前五月累計營收達 4.8 億元，年增 18.04%。隨著加拿大政府全面封殺中國監控設備大廠海康威視（2415-SZ），市場看好昇銳有望受惠於轉單效應，進一步推升後續接單動能。
(3013-TW) 晟銘電，上漲 5.26%，收在 130.0 元，隨著 (META-US)Meta、xAI 與 (AAPL-US) 蘋果等主要科技巨頭的 ASIC 伺服器進入大規模出貨階段，預估 2026 年 ASIC 晶片出貨量將年增 51%，這波成長潮下，ASIC 伺服器全面採用水冷散熱設計，也同步推升伺服器機殼的訂單需求。
(7749-TW) 意騰 - KY，上漲 4.33%，收在 578.0 元，首家取得 (MSFT-US) 微軟 Teams 認證的 AI 聲學 IP 授權解決方案供應商，在 PC、耳機及遊戲機三大應用領域皆已成功落地，今年隨著筆電與耳機出貨放量，加上全新遊戲機產品推出，營運動能可望同步增強，帶動整體業績穩步成長。
(6140-TW) 訊達，上漲 9.94%，亮燈漲停，收在 44.80 元，AI 應用日益普及，加速企業數位轉型腳步，進而推升資安與資訊服務需求，同時以軟體與服務為主，受美國關稅政策衝擊相對較小，使得資服族群在台股震盪盤勢中展現抗跌韌性，成為多方資金青睞的領頭指標。
(8033-TW) 雷虎，上漲 1.43%，收在 63.8 元，6 月營收表現強勁，達 1.89 億元，改寫單月歷史新高，年增達 72.94%。此次營收亦首次反映自殺式無人機出貨貢獻，推升單月表現創下近 17 年來新高紀錄。
(8059-TW) 凱碩，上漲 4.72%，收在 36.6 元，成功併購 SPI，有望為 2025 年營收與獲利帶來大幅成長動能。
(3090-TW) 日電貿，上漲 2.82%，收在 69.3 元，在關稅豁免期急單效應及 AI 應用持續熱絡的帶動下，第二季營收首次突破 40 億元大關，達 40.66 億元，連續第二季刷新營收新高。
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