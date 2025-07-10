〈南亞科法說〉總座李培瑛：Q3價量齊揚毛利率估轉正 Q4拚轉盈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-10 17:47

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南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，第三季 DDR4 議價條件明顯改善，預期無論是價格還是銷量都將有顯著回升，對於第三季毛利率轉正很有信心，但要轉正淨利還需要努力，力拚第四季擺脫虧損。

南亞科技總經理李培瑛。(鉅亨網資料照)

李培瑛指出，AI 應用在資料中心持續成長，加上手機規格升級與 AI PC 開始導入，推升高容量與低功耗記憶體需求。儘管非 AI 市場如傳統 PC 與中端消費電子產品在上半年仍相對保守，但第二季底已達供需平衡，開始出現價格反彈，預期這波漲勢有機會延續到下半年。

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目前市場中，非 AI 應用仍占整體位元數的 9 成，南亞科看好低功耗 DDR4 與 DDR4 將持續為主流產品，隨著供應商積極調整產能與庫存水位趨於健康，下半年營運可望穩健發展。

雖然近期 DDR4 市場漲聲不斷，但第二季平均銷售價格 (ASP) 仍較第一季下滑。李培瑛分析，主因在於非 AI 產品價格於 4、5 月跌幅劇烈，儘管 6 月止跌回升，但仍難彌補整體季度的平均影響。此外，第二季的合約價多在第一季、氣氛低迷時談定，也壓抑實際價格表現。

不過他也強調，這樣的修正反而讓第三季議價條件明顯改善，有助第三季及後續營運表現，並補充目前 DDR4 庫存已調整至尾聲，DDR5 庫存相當健康，低功耗產品也沒有過剩情形，市場供需狀況明顯改善。

針對中國長鑫產能擴大是否將衝擊市況，李培瑛表示，該產能仍以內銷市場為主，且著重在 LPDDR5 與 DDR5，對於南亞科主力的 DDR4 與低功耗 DDR4 影響相對有限。