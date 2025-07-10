〈南亞科法說〉Q2匯損達11億元 虧損意外擴大 EPS-1.32元
鉅亨網記者魏志豪 台北
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說會，並公佈第二季財報，儘管銷售量季增 7 成，但 DRAM 平均售價仍季減 4-6%，加上新台幣急升導致匯損高達 11.24 億元，整體虧損幅度較上季擴大，稅後虧損 41.09 億元，每股稅後虧損 1.32 元，下探 13 年半來低點，讓市場大感意外。
南亞科第二季營收 105.26 億元，季增 46.4%，年增 6.1%，毛利率 - 20.6%，虧損幅度較上季擴大，較去年同期轉負，營益率 - 42.9%，虧損幅度較上季收斂，但較去年同期擴大，稅後虧損 41.09 億元，整體虧損金額較上季與去年同期擴大，每股稅後虧損 1.32 元。
南亞科坦言，第二季由於新台幣急升，影響本季淨損約新台幣 11.24 億元。至於價格，則指出 DDR4 價格直到 6 月才漲價，4、5 月價格比第一季更低，因此第二季平均售價仍呈現季減，第三季價格將持續向上，有助公司毛利率轉正。
南亞科目前已量產 10 奈米級第二代製程 (1B) 的 16Gb DDR5 5600 與 8Gb DDR4，16Gb DDR5 6400 亦進入送樣階段；TSV/DDP 製程同步通過工程驗證，新世代的製程及產品開發如期進行。
此外，南亞科持續優化 DDR4 及 LPDDR4 的供應配置，全力滿足客戶多元需求。預期下半年出貨量、庫存及市況持續改善，有利營運績效提升。
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