鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.61元，其中最高估值2.16元，最低估值1.19元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.16(2.16)
|2.73
|3.18
|2.94
|最低值
|1.19(1.3)
|1.56
|1.69
|1.8
|平均值
|1.6(1.6)
|1.93
|2.38
|2.51
|中位數
|1.61(1.58)
|1.87
|2.25
|2.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37.77億
|41.74億
|46.10億
|50.01億
|最低值
|35.77億
|39.02億
|42.28億
|44.92億
|平均值
|36.87億
|40.31億
|43.99億
|47.33億
|中位數
|36.91億
|40.23億
|44.07億
|46.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|-0.26
|0.28
|-12.43
|1.58
|營業收入
|14.77億
|18.34億
|25.51億
|30.42億
|33.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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