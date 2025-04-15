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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.61元，其中最高估值2.16元，最低估值1.19元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.16(2.16)2.733.182.94
最低值1.19(1.3)1.561.691.8
平均值1.6(1.6)1.932.382.51
中位數1.61(1.58)1.872.252.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值37.77億41.74億46.10億50.01億
最低值35.77億39.02億42.28億44.92億
平均值36.87億40.31億43.99億47.33億
中位數36.91億40.23億44.07億46.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.25-0.260.28-12.431.58
營業收入14.77億18.34億25.51億30.42億33.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCART

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