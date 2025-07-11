鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估上修至0.21元，預估目標價為38.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.12元上修至0.21元，其中最高估值0.52元，最低估值0.1元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.52(0.52)
|0.81
|1.45
|1.94
|最低值
|0.1(0.03)
|-0.37
|-0.04
|1.09
|平均值
|0.26(0.23)
|0.17
|0.53
|1.52
|中位數
|0.21(0.12)
|0.36
|0.46
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.30億
|28.61億
|36.16億
|44.88億
|最低值
|20.62億
|24.51億
|28.62億
|44.88億
|平均值
|20.96億
|25.36億
|29.62億
|44.88億
|中位數
|20.72億
|24.73億
|28.89億
|44.88億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.29
|-0.56
|-0.07
|營業收入
|10.09億
|12.78億
|15.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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