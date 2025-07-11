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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估上修至0.21元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.12元上修至0.21元，其中最高估值0.52元，最低估值0.1元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.52(0.52)0.811.451.94
最低值0.1(0.03)-0.37-0.041.09
平均值0.26(0.23)0.170.531.52
中位數0.21(0.12)0.360.461.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.30億28.61億36.16億44.88億
最低值20.62億24.51億28.62億44.88億
平均值20.96億25.36億29.62億44.88億
中位數20.72億24.73億28.89億44.88億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-1.29-0.56-0.07
營業收入10.09億12.78億15.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHYM

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