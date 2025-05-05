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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:16


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.65元，其中最高估值2.35元，最低估值1.3元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.35(2.16)3.133.613.08
最低值1.3(1.19)1.71.761.85
平均值1.7(1.59)2.12.522.59
中位數1.65(1.61)2.022.392.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值37.77億41.76億44.94億48.26億
最低值36.13億39.15億42.28億44.92億
平均值36.78億40.19億43.71億46.96億
中位數36.80億40.21億43.87億46.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.25-0.260.28-12.431.58
營業收入14.77億18.34億25.51億30.42億33.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCART

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