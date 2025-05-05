鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為54.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:16
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.65元，其中最高估值2.35元，最低估值1.3元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.35(2.16)
|3.13
|3.61
|3.08
|最低值
|1.3(1.19)
|1.7
|1.76
|1.85
|平均值
|1.7(1.59)
|2.1
|2.52
|2.59
|中位數
|1.65(1.61)
|2.02
|2.39
|2.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37.77億
|41.76億
|44.94億
|48.26億
|最低值
|36.13億
|39.15億
|42.28億
|44.92億
|平均值
|36.78億
|40.19億
|43.71億
|46.96億
|中位數
|36.80億
|40.21億
|43.87億
|46.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|-0.26
|0.28
|-12.43
|1.58
|營業收入
|14.77億
|18.34億
|25.51億
|30.42億
|33.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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