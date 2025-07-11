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鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健(MOH-US)EPS預估下修至23.69元，預估目標價為330.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.45元下修至23.69元，其中最高估值24.61元，最低估值21元，預估目標價為330.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.61(24.61)3135.640.4
最低值21(21)23.527.2733.86
平均值23.2(23.35)26.930.7937.67
中位數23.69(24.45)27.8731.4538.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值451.38億490.45億522.86億556.67億
最低值436.20億457.74億489.91億515.26億
平均值442.15億477.71億506.58億540.35億
中位數441.17億478.30億505.78億549.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS11.2311.2513.5518.7720.42
營業收入192.95億277.71億319.74億340.72億406.50億

詳細資訊請看美股內頁：
莫利納醫療保健(MOH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOH

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