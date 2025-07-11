鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健(MOH-US)EPS預估下修至23.69元，預估目標價為330.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.45元下修至23.69元，其中最高估值24.61元，最低估值21元，預估目標價為330.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.61(24.61)
|31
|35.6
|40.4
|最低值
|21(21)
|23.5
|27.27
|33.86
|平均值
|23.2(23.35)
|26.9
|30.79
|37.67
|中位數
|23.69(24.45)
|27.87
|31.45
|38.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|451.38億
|490.45億
|522.86億
|556.67億
|最低值
|436.20億
|457.74億
|489.91億
|515.26億
|平均值
|442.15億
|477.71億
|506.58億
|540.35億
|中位數
|441.17億
|478.30億
|505.78億
|549.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.23
|11.25
|13.55
|18.77
|20.42
|營業收入
|192.95億
|277.71億
|319.74億
|340.72億
|406.50億
詳細資訊請看美股內頁：
莫利納醫療保健(MOH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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