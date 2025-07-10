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鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃培智集團IPG-US的目標價調降至30.5元，幅度約3.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對埃培智集團(IPG-US)提出目標價估值：中位數由31.5元下修至30.5元，調降幅度3.17%。其中最高估值39元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予埃培智集團評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀0位。

埃培智集團今(10日)收盤價為25.045元。近5日股價下跌3.17%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股IPG市場預估目標價

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